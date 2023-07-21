В Ставропольском крае третьеклассница обхитрила 35-летнего педофила: вот, что она сделала
В Ставропольском крае девочка обхитрила мужчину, который собирался над ней надругаться.
© Freepik
В Ставропольском крае десятилетнюю девочку похитил неизвестный мужчина, который планировал надругаться над ребенком. Третьеклассница обхитрила его и убежала домой к родителям.
Подробности сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел 20 июля в Светлограде. 35-летний рабочий похитил третьеклассницу и потащил в заброшенное здание.
Там он собирался надругаться над ребенком. О его планах стало известно во время допроса. Маленькая девочка оказалась хитрее похитителя.
Источник издания рассказал: «Девочка обхитрила мужчину и убежала домой к папе».
Родители тут же обратились в полицию. Похитителя оперативно задержали. Им оказался неоднократно судимый мужчина – до этого эпизода он обвинялся в изнасиловании и мелком взяточничестве. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.
Ранее в Мытищах 60-летний мужчина угостил 11-летнюю девочку пиццей и заволок в подъезд. В квартире он потребовал раздеться и стал трогать ребенка. Потом он отпустил девочку, та рассказала обо всем родным, преступника задержали.