В Ставропольском крае третьеклассница обхитрила 35-летнего педофила: вот, что она сделала

В Ставропольском крае десятилетнюю девочку похитил неизвестный мужчина, который планировал надругаться над ребенком. Третьеклассница обхитрила его и убежала домой к родителям.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 20 июля в Светлограде. 35-летний рабочий похитил третьеклассницу и потащил в заброшенное здание.

Там он собирался надругаться над ребенком. О его планах стало известно во время допроса. Маленькая девочка оказалась хитрее похитителя.

Источник издания рассказал: «Девочка обхитрила мужчину и убежала домой к папе».

Родители тут же обратились в полицию. Похитителя оперативно задержали. Им оказался неоднократно судимый мужчина – до этого эпизода он обвинялся в изнасиловании и мелком взяточничестве. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Ранее в Мытищах 60-летний мужчина угостил 11-летнюю девочку пиццей и заволок в подъезд. В квартире он потребовал раздеться и стал трогать ребенка. Потом он отпустил девочку, та рассказала обо всем родным, преступника задержали.