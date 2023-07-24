«Била и пинала»: в Чите 13-летняя девочка спасла 8-летнюю сестру от педофила

В Чите 13-летняя девочка помешала неизвестному мужчине увести 8-летнюю сестру с детской площадки. Злоумышленника вычислили: им оказался 31-летний кладовщик магазина электроники.

Подробности сообщил сайт mk.ru.

Как сообщили изданию в СУ СК СКР по Забайкальскому краю, мужчина предложил девочке пройти в машину под предлогом, что покажет ей котенка. Та отказалась, но незнакомец попытался силой заставить ее пойти. Ребенок стал сопротивляться и окликнул сестру: увидев ее, мужчина скрылся.

В местных пабликах написали, что старшая сестра «била и пинала» мужчину и тем самым спасла девочку.

Злоумышленника искали несколько дней и вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. Он частично признал вину. Мужчину поместили в СИЗО до 20 сентября.

По информации издания, в семье, где произошел инцидент, воспитывается четверо детей, отца нет, а мать безработная.

Ранее мы писали, как в Ставропольском крае мужчина похитил десятилетнюю девочку, но та сумела обхитрить его и убежать домой к родителям.