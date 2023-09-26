Вор спрятался в холодильнике магазина ради восьми тысяч рублей, но не смог выйти из ТЦ

В Москве предприимчивый молодой человек задумался о краже и спрятался в холодильнике магазина бытовой техники. После рабочего дня он дополз до кассы, а выбраться с наживой из торгового центра не смог. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, все произошло в торговом центре «Парус». 25-летний посетитель решил, что придумал хитрый план по обогащению. Он приметил магазин бытовой техники, выбрал образец холодильника и спрятался в нем. Вышел из укрытия парень только тогда, когда завершился рабочий день. Инцидент был снят камерой видеонаблюдения.

Поздно ночью злоумышленник вышел их холодильника и подкрался к кассе, где взял 8600 рублей. Он покинул магазин, но был замечен в торговом центре. Через 40 минут он уже был задержан правоохранителями.

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