Вместо денег стоило дарить сервизы: невесту ограбили прямо на свадьбе

В Москве невесту ограбили прямо во время свадьбы. Один из приглашенных гостей украл из сумки девушки все, что подарили молодоженам, а также часть ее личных денег. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Многие гости дарили новобрачным деньги, и все конверты 31-летняя невеста клала в сумку. Потом девушка оставила свои вещи на летней веранде ресторана и пошла отмечать счастливое событие.

Всего в подарочных конвертах лежало 150 тысяч рублей, но в сумке также находился и кошелек с 50 тысячами. Когда банкет подошел к концу, невеста обнаружила пропажу. Она сразу посчитала, что вором был один из гостей, и обратилась за помощью к стражам правопорядка.

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