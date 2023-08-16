Вор покусал лицо пенсионерке и отобрал у нее сумку с продуктами

Голодный москвич укусил пожилую женщину за лицо и отобрал сумку с продуктами. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Случай произошел на Проспекте Вернадского. В полицию написала заявление 62-летняя жительница столицы. Она утверждает, что шла по улице, в какой-то момент к ней подошел неизвестный. Внезапно он ударил ее несколько раз по лицу, а после впился зубами в левую скулу.

После этого отобрал сумки с продуктами и скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего. Состояние женщины не уточняется.

Ранее мы писали о том, как актриса Настасья Самбурская укусила напавшего на нее грабителя, чтобы спасти телефон. Актриса рассказала о случае из реальной жизни, который был связан с криминалом. По словам Настасья, однажды на нее напали и хотели вырвать мобильный телефон. Брюнетка не стала так просто отдавать ценность.

Еще один случай произошел в Перми. Там женщина отсудила у знакомого 200 тысяч рублей за укус пальца. В декабре 2020 года мужчина укусил потерпевшую за указательный палец правой руки. В результате инцидента женщине диагностировали открытый перелом бугристости ногтевой фаланги пальца.