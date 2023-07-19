Взвыл от боли: актриса Самбурская рассказала, как укусила напавшего на нее грабителя

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская рассказала, как укусила напавшего на нее грабителя. По словам девушки, в криминальной ситуации она не растерялась и защищала свой телефон. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

Знаменитость пообщалась с журналистами на презентации сериала «Макс и Гусь». Это криминальная комедия. Актриса рассказала о случае из реальной жизни, который тоже был связан с криминалом.

По словам Настасья, однажды на нее напали и хотели вырвать мобильный телефон. Брюнетка не стала так просто отдавать ценность. Она держала его в руках и в порыве гнева укусила грабителя. Мужчина взвыл от боли, выпустил телефон и убежал.

Самбурская призналась, что не собиралась отдавать мобильник, так как там ее фото, видео и личная информация.

«В телефоне вся моя жизнь. Я не могла допустить, чтобы он попал в чужие руки!» – объяснила поступок звезда.

Ранее мы писали о том, Самбурскую укусил токсичный муравей на отдыхе на Бали. Актриса пожаловалась поклонникам на состояние своего здоровья. Блогер рассказала, что муравей называется томкат. Из-за укуса остается красный волдырь. После прокола яд из воспаления на руке попал ещё на ногу, поэтому и там появилось красное пятно. Сначала девушка пошутила, что ее укусил «местный мужик», но потом призналась, что это был муравей.