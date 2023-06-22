Женщина из Перми отсудила у знакомого 200 тысяч рублей за укус пальца

Мужчина из Перми осужден за то, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, чуть не откусил палец знакомой. Теперь он должен выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей.

Об этом сообщает Ura.ru.

В декабре 2020 года мужчина укусил потерпевшую за указательный палец правой руки. В результате инцидента женщине диагностировали открытый перелом бугристости ногтевой фаланги пальца.

Женщина обратилась в суд с целью получить компенсацию за моральный ущерб. Суд удовлетворил иск женщины, и теперь виновник обязан выплатить сумму потерпевшей.

Ранее мы писали, что муж актрисы Кристины Бабушкиной, против которого возбудили два уголовных дела — по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и 318.1 «Применение насилия в отношении представителя власти» — пытался съесть наркотики и укусил сотрудника ДПС за палец.