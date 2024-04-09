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Опубликовано 09 апреля 2024, 11:23
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Вооруженный ружьем россиянин взял в заложники бывшую жену и дочь

SHOT: москвич с ружьем взял бывшую жену в заложники, требуя от нее вернуться.
Вооруженный ружьем россиянин взял в заложники бывшую жену и дочь

© Freepik

Вооруженный ружьем житель Москвы взял в заложники свою супругу, чтобы заставить ее вернуться к нему. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, москвич пришел в квартиру к бывшей жене на северо-западе столицы, прихватив с собой ружье. Мужчина заставлял ее, угрожая убить, дать ему обещание, что она вернется к нему. Россиянка с дочерью пытались уйти из квартиры, однако ревнивец не выпускал их.

Через несколько часов женщина сдалась и сделала вид, что и правда готова «начать всё сначала». Бывший супруг успокоился, а пострадавшая сразу отправилась в полицию. Вскоре жителя столицы задержали.

Бывшая жена объяснила, что супруг сильно ревновал, вследствие чего они расстались. Ранее москвичка писала заявления из-за домашних побоев. Сам он в 90-х годах был судим за вымогательство и хулиганство.

Ранее стало известно, что житель Москвы, угрожая гранатой, выпрашивал у кассирши скидку на лимонад и водку.

Также мы писали, что три человека обвинили петербуржца в изнасиловании их малолетних сыновей.

Источник:Life.ru
Автор:Евгений Медведев
Теги:
чп
оружие
угрозы