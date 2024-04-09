Москвич, угрожая гранатой, выпрашивал у кассирши скидку на лимонад и водку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Накануне утром 53-летний Михаил решил зайти в магазин «Магнолия» рядом с домом. Мужчина взял бутылку лимонада и водку, однако у него не оказалось скидочной карты. Тогда он попросил кассиршу пробить ему товары со скидкой, но та сначала отказалась.

Когда мужчина достал гранату и положил ее на кассу, скидочная карта у кассирши все же нашлась. Однако после того, как Михаил покинул магазин, женщина вызвала полицейских. В итоге злоумышленника обнаружили в соседнем дворе на лавочке. Товары по акции к тому моменту он уже употребил.

Сейчас с мужчиной общаются правоохранители. Они выяснили, что Михаил родился в Польше. Он был ранее судим за наркотики.

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