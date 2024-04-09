Три человека обвинили россиянина в изнасиловании их сыновей

Родители трех школьников заподозрили 42-летнего мужчину в изнасиловании детей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все три преступления, как считают родители, случились с февраля по апрель текущего года. Жертвами злоумышленника стали мальчики 2012—2013 годов рождения. При этом пока неизвестно, как педофил заманивал детей к себе.

К настоящему времени сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Выяснилось, что извращенец имеет 12 судимостей, и первую из них он получил в 1997 году – за кражу. Позднее преступник попадался на грабеже, угонах, хранении наркотиков, насилии и угрозе убийством.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все детали произошедшего.

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