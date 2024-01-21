Вооруженный москвич хотел «в шутку» ограбить две кальянные

26-летний москвич, будучи в нетрезвом состоянии, хотел ограбить две кальянные, угрожая сотрудникам пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

Записи камер видеонаблюдения засняли, как мужчина входил в заведения, показывал всем работникам оружие и начинал требовать отдать ему деньги из кассы. Сотрудники кальянных отказывались передавать молодому человеку выручку, после чего он заверял, что это была шутка, и сразу же выходил на улицу.

Несостоявшегося вора задержали. Полицейским он рассказал, что был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту уже возбудили два уголовных дела о разбое.

Ранее мы писали, что в Ленобласти в поле нашли замерзшую девушку. Врачам не удалось ее спасти. Как оказалось, ночью уроженка Дагестана возвращалась домой вместе с другом.

Молодые люди заблудились, после чего девушка начала замерзать. Ее спутник решил поискать жилые дома поблизости, чтобы вызвать бригаду медиков. Утром девушку нашел полицейский.

Похожий случай произошел в Свердловской области. 14-летний школьник отправился на новогодний бал, а позже пошел к бывшей девушке. Затем мальчик вышел из подъезда и пропал. Спустя время стало известно, что подросток замерз насмерть.