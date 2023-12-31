Вышел из подъезда бывшей девушки и не вернулся: найдено тело пропавшего подростка

Волонтеры нашли тело пропавшего в Верхней Синячихе 14-летнего мальчика. Стало известно, что подросток замерз насмерть. Об этом сообщает Kp.ru.

29 декабря школьник покинул новогодний бал и отправился к бывшей возлюбленной. С подругой он поругался примерно две недели назад, однако помириться с ней так и не получилось.

Мальчик вышел из подъезда девушки и на связь больше не выходил. На следующий день его мать обратилась за помощью к стражам правопорядка.

«Пропавший замерз насмерть. Его тело нашли волонтеры с собаками», – передает источник.

Как утверждает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области, смерть подростка не носит криминальный характер. Тело ребенка направят на экспертизу. На данный момент специалисты выясняют причины и условия, поспособствовавшие случившемуся.

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