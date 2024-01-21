В поле нашли замерзшую насмерть девушку: друг оставил ее одну, а сам пошел искать жилые дома

В Ленинградской области в поле была найдена замерзшая девушка. Врачи не смогли спасти ее. Об этом сообщает «Фонтанка».

23-летняя уроженка Дагестана ночью возвращалась домой вместе со своим другом. Они шли в деревню Лаврики и решили пойти через поле, чтобы срезать путь. В один момент друзья заблудились.

Примерно в пять утра девушка начала замерзать. Тогда парень оставил ее в поле, а сам отправился на поиски ближайших домов, чтобы позвонить в скорую помощь.

Утром замерзшую девушку нашел полицейский, который получил информацию о случившемся от медиков. Спасти пострадавшую не удалось.

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