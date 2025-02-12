Вооруженный металлической трубой россиянин пытался вломиться в детский сад

В Тюмени вооруженный металлической трубой мужчина пытался вломиться в детский сад. Об этом пишет Telegram-канал Сапа.

По данным источника, ЧП произошло утром 12 февраля в одном из корпусов детсада в проезде Заречном. У мужчины получилось проникнуть на территорию дошкольного учреждения, однако он не остановился на этом и пытался пройти внутрь здания. На опубликованных кадрах можно заметить, как россиянин с силой бьет металлической трубой по дверям детского сада, пока его не попытаются остановить очевидцы.

Дебошира задержали и доставили в отдел полиции. Свой поступок житель Тюмени, который находился в неадекватном состоянии, объяснил желанием наказать закладчиков. Россиянин якобы заметил распространителей наркотиков на территории детского сада и пошел отомстить им.

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