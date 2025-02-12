Россиянка попала в реанимацию из-за посудомоечной машины

В Санкт-Петербурге женщина, которая страдает от болезни Паркинсона, попала в реанимацию из-за посудомоечной машины. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, 35-летняя жительница Северной столицы загружала в посудомойку грязные приборы. По словам мужа, россиянка случайно упала на нож.

Пострадавшую госпитализировали с открытой раной грудной клетки, колото-резаным ранением в области под ключицей. В тяжелом состоянии женщину поместили в реанимацию.

Муж петербурженки допустил, что у нее внезапно мог случиться припадок. Другие детали произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

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