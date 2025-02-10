Заманили под видом вечеринки: хулиганы избили и изнасиловали тихую школьницу, у которой не было друзей

В Курганской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых людей, который жестоко избили и изнасиловали 15-летнюю девочку. Они заманили ее к себе в квартиру под предлогом вечеринки, передает mk.ru.

По данным СМИ, школьницу, которая подверглась издевательствам, характеризуют как тихую и замкнутую. Друзей у девочки не было. В небольшой город Макушино она переехала вместе с мамой, бабушкой и младшим братом.

В один из дней подростка позвали на вечеринку другие ребята. Среди них были двое парней, которых боялись в городе. По словам местных, порой они смотрели на прохожих, как на мясо, и вели себя вызывающе.

Когда девочка пришла в чужую квартиру, то хулиганы на нее набросились и стали избивать. Происходящее снимали на камеры другие школьницы. После избиения парни изнасиловали пострадавшую. В итоге подростку потребовалась экстренная помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. С хулиганами работают следователи. Также стражи порядка разыскивают девочек, которые снимали издевательства.

Ранее в Санкт-Петербурге скандал на Рождество вскрыл историю про изнасилование школьницы в новогоднюю ночь. По подозрению в совершении преступления задержали иностранца.