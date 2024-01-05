Вооруженная пистолетами банда напала на водителя в Тюмени

В Тюмени водитель снес несколько припаркованных автомобилей в попытке скрыться от вооруженной банды. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, ЧП попало на камеры дома на улице Муравленко. На опубликованных кадрах видно, как шестеро неизвестных в черном одеянии подбегают к машине, начинают бить по колесам и снимать происходящее на смартфон. У одного из злоумышленников в руках был предмет, напоминающий пистолет.

Водитель не растерялся и предпринял попытку уехать от нападавших, параллельно протаранив припаркованные рядом автомобили.

Позднее преступников задержали сотрудники полиции. Пострадавший обратился за помощью врачей, однако от госпитализации отказался.

Другие детали ЧП в настоящий момент неизвестны.

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