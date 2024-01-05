13:03, 05 января 2024
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В Петербурге ребенок оказался в реанимации, прокатившись на ватрушке с горки
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В Санкт-Петербурге пятилетнего мальчика доставили в реанимацию после неудачного катания на ватрушке с горки. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным источника, ЧП произошло 5 января в Шуваловском парке. Ребенок врезался на ватрушке в дерево, вследствие чего получил очаговую травму головного мозга.
Дошкольника госпитализировали, сейчас медики детской больницы имени Филатова борются за его жизнь. Состояние пациента характеризуется как тяжелое, он помещен в реанимацию.
Ранее сообщалось, что в кафе в центре Санкт-Петербурга 15-летнему подростку отрезало пальцы машиной по приготовлению хинкали.
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