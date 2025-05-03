Волосы зацепились за качели: российская школьница едва не умерла на детской площадке

В Санкт-Петербурге четвероклассница серьезно травмировалась на детской площадке. Волосы девочки запутались в конструкции устройства, и она получила удар по голове.

Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, инцидент произошел 2 мая на улице Оптиков. Девочка качалась на качелях, в какой-то момент ее волосы зацепились за конструкцию, и школьница получила серьезный удар по голове.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Девочка находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее четырехлетний мальчик умер на выставке трофейной техники в Комсомольске-на-Амуре. Юный посетитель подошел к бронетранспортеру М113, у которого открылась крышка люка. Мальчик получил серьезный удар по голове.

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