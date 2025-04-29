Зашивали в разных направлениях: в Тюмени малыш получил глубокую рану во время занятий танцами в детсаду
© Freepik
В Тюмени двухлетний мальчик получил глубокую рану головы во время занятий танцами в детском саду. Ребенку зашивали рану в нескольких направлениях.
О происшествии сообщает Nashgorod.ru.
24 апреля семья как обычно отвела ребенка в сад, однако через час родителям сообщили, что малышу нужна помощь медиков. Воспитатель рассказала, что ребенок упал на занятиях и ударился об угол шкафа. Мама с папой приехали на место и увидели сына с перебинтованной головой.
К саду вызвали скорую помощь, параллельно отец ребенка, будучи юристом по образованию, позвонил в полицию и попросил направление на судебно-медицинскую экспертизу.
Врачи нашли у малыша тройное рассечение в области затылка. Перелома черепа и сотрясения мозга удалось избежать. Ребенку зашили рану, и после экспертизы семья вернулась домой.
Издание сообщает, что через сутки у мальчика стали расходиться швы. При этом повторно шить на стали. Сейчас семья ежедневно ездит на перевязки.
До этого мальчик уже получал травмы в саду. На лбу у него до сих пор остался шрам. Отец малыша рассказал, что из этого сада родители часто забирают детей с травмами, но все молчат.
«А через год-два начинается лечение последствий, и доказать, что травма получена в саду или школе, становится почти невозможно», — поделился мужчина.
После случившегося воспитатель ежедневно звонит и интересуется состоянием ребенка. Мужчина считает, что сотрудник не досмотрел.
Ранее сообщалось, что в Анадыре 11 детей получили ожоги глаз при кварцевании в саду.