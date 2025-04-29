Зашивали в разных направлениях: в Тюмени малыш получил глубокую рану во время занятий танцами в детсаду

В Тюмени двухлетний мальчик получил глубокую рану головы во время занятий танцами в детском саду. Ребенку зашивали рану в нескольких направлениях.

О происшествии сообщает Nashgorod.ru.

24 апреля семья как обычно отвела ребенка в сад, однако через час родителям сообщили, что малышу нужна помощь медиков. Воспитатель рассказала, что ребенок упал на занятиях и ударился об угол шкафа. Мама с папой приехали на место и увидели сына с перебинтованной головой.

К саду вызвали скорую помощь, параллельно отец ребенка, будучи юристом по образованию, позвонил в полицию и попросил направление на судебно-медицинскую экспертизу.

Врачи нашли у малыша тройное рассечение в области затылка. Перелома черепа и сотрясения мозга удалось избежать. Ребенку зашили рану, и после экспертизы семья вернулась домой.

Издание сообщает, что через сутки у мальчика стали расходиться швы. При этом повторно шить на стали. Сейчас семья ежедневно ездит на перевязки.

До этого мальчик уже получал травмы в саду. На лбу у него до сих пор остался шрам. Отец малыша рассказал, что из этого сада родители часто забирают детей с травмами, но все молчат.

«А через год-два начинается лечение последствий, и доказать, что травма получена в саду или школе, становится почти невозможно», — поделился мужчина.

После случившегося воспитатель ежедневно звонит и интересуется состоянием ребенка. Мужчина считает, что сотрудник не досмотрел.

Ранее сообщалось, что в Анадыре 11 детей получили ожоги глаз при кварцевании в саду.