Люк открылся и ударил по голове: мальчик погиб на выставке трофейной техники в Комсомольске-на-Амуре

Четырехлетний мальчик получил смертельные травмы на выставке трофейной техники в Комсомольске-на-Амуре. Пока что из-за случившегося доступ к ней закрыт, передает Telegram-канал Baza.

На Театральную площадь дальневосточного города привезли вражескую технику, захваченную российскими бойцами в ходе проведения спецоперации. Днем юный посетитель подошел к бронетранспортеру М113, у которого открылась крышка люка. Мальчик получил серьезный удар по голове. Ребенку потребовалась экстренная медицинская помощь.

Врачи диагностировали у юного пациента открытую черепно-мозговую травму. Спасти мальчика не удалось; он скончался. Всю трофейную технику уже оцепили.

Ранее в Красноярске 12-летний школьник внезапно умер во время перемены. Несовершеннолетний не жаловался на проблемы со здоровьем.