«Он больше не мой сын»: мужчина выгнал пожилого отца на улицу после ссоры

Во Франции 78-летний пенсионер больше полутора лет живет в машине из-за своего сына. Мужчина выгнал пожилого отца из дома после ссоры. Об этом сообщает иностранное издание La Depeche.

Вот уже 19 месяцев Ив вынужден жить в автомобиле, потому что его выгнал из дома собственный сын. Пять лет назад мужчина попросился пожить у отца, потому что не мог уплатить аренду за жилье. Он заверил, что через три месяца съедет на новую квартиру, но в итоге задержался на три года.

За все время совместной жизни отец и сын не раз ссорились. После очередного конфликта пенсионера выгнали на улицу. Его сын установил по всему дому камеры видеонаблюдения и сменил замки. Ив обращался за помощью к стражам правопорядка, в мэрию и префектуру, но решить проблему не удалось.

«Мне от этого плохо. Насколько я понимаю, он больше не мой сын. Как до этого дошло?» – поделился пенсионер в шоу на канале RTL.

Тогда съемочная команда сняла для Ива отель на две недели. Кроме того, помочь пенсионеру вызвались активисты, которые открыли онлайн-ящик для сбора пожертвований.

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