Екатеринбуржцы выловили в пруду скелет человека

В пруду Екатеринбурга выловили скелет человека. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах города.

«В воде найдены скелетированные останки человека. Вероятно, они пробыли в воде длительное время», – передает инсайдер.

На данный момент криминалисты и сыщики выясняют личность погибшего и устанавливают причину смерти. Издание запросило комментарий у пресс-службы свердловского управления в СКР. Другие подробности произошедшего пока не уточняются.

Похожий случай произошел в Москве. В одной из столичных квартир бы найден скелет мужчины 1957 года рождения. Останки обнаружили после многочисленных жалоб соседей на трупный запах и жуков в подъезде. Согласно предварительным данным, умерший был хозяином жилья.

Ранее мы писали, что во Франции мужчина выгнал пожилого отца из дома после ссоры. Пенсионер уже полтора года ночует в автомобиле и никак не может решить проблему с жильем. Сын мужчины установил по дому камеры видеонаблюдения и поменял все замки.