Военный из Красноярска попытался улететь в Таиланд по паспорту брата-близнеца. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на сайт Красноярского гарнизонного военного суда.

По информации источника, в феврале 2023 года военный захотел отдохнуть за рубежом. Мужчина знал, что закон ограничивает выезд служащих из страны. Вот почему он решил воспользоваться паспортом брата-близнеца.

Местный житель предъявил чужой документ на контроле, и спустя время его задержали. Суд оштрафовал россиянина на 125 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что житель Москвы стал жертвой нового вида мошенничества с паспортами. Мужчина отдал злоумышленникам 24 тысячи долларов. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что под Новосибирском подростки издевались над пенсионеркой, вымогая деньги.