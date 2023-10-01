Мужчина стал жертвой нового вида мошенничества с паспортами

Московский бизнесмен стал жертвой мошенников, которые обещали помочь оформить его матери израильское гражданство.

Мужчина согласился на оформление нового паспорта за 24 тысячи долларов. Доверчивый предприниматель перевел деньги на указанный счет, но вскоре злоумышленники перестали поддерживать с ним связь.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, организовать мошенничество помогла знакомая мужчины. Именно она убедила его, что у нее есть давний друг, который работает в Посольстве Израиля.

Поначалу мошенники долго давали ложные обещания мужчине, а затем заблокировали его в социальных сетях. Вскоре мужчина все понял и обратился в полицию. Нанесенный ущерб составил 1,5 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что мужчина зарезал двух друзей из-за ссоры при распитии алкогольных напитков.