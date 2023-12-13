Под Новосибирском подростки издевались над пенсионеркой, вымогая деньги

В Новосибирской области двое подростков издевались над пенсионеркой, угрожали ей и требовали отдать им деньги. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Ngs.ru.

На видео, которое оказалось в распоряжении СМИ, видно, как дети изводят бабушку: выливают воду на печку в доме, прыгают на кровати, дергают за подол юбки. При этом сама пожилая женщина пыталась избежать общения с мальчиками и время от времени всхлипывала.

После публикации ролика была начата проверка. По данным следствия, издевательства над жительницей села Новокремлевское происходили в декабре 2023 года. Подростки, один из которых не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, вымогали у пенсионерки деньги. Теперь решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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