Водитель сбил двух человек и врезался в легковушку

В Москве в районе Садовой-Спасской улицы произошло ДТП, в результате которого двое людей были сбиты.

Как сообщает Telegram-канал 112, за рулем автомобиля Mercedes находился сын известного врача России, глазного микрохирурга Игоря Медведева. Сам же медик был на пассажирском сиденье.

Кадры ДТП попали на видео. На них видно, что двое мужчин стоят возле белого Volkswagen, рядом с которым был расположен знак аварийной остановки. Через несколько секунд мужчины были сбиты другим автомобилем, двигавшимся с большой скоростью.

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