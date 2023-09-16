Москвичка дала деньги на пиар супруга и потеряла их

В Можайском районе Москвы произошла забавная история с московской бизнесвумен. 37-летняя женщина придумала способ заработать деньги на своем муже, но все закончилось неудачей.

Как передает Пятый канал, женщина является генеральным директором компании, занимающейся производством болтов, шайб и гаек. Решив сделать своего мужа-адвоката новой звездой отечественного шоу-бизнеса, она отдала 40 тысяч рублей на продвижение своего возлюбленного.

Супруга собиралась сделать из мужа второго Николая Баскова. Песни мужа должны были попасть в радиоэфир. Но предпринимательницу ожидало горькое разочарование.

Посвященные любви и одиночеству треки мужа так и не попали в чарты, а пиарщица заявила, что ни одна уважающая себя радиостанция не будет покупать эти песни. При этом она отказала в возвращении денег.

Отмечается, что если пиарщица будет объявлена виновной, ей грозит уголовная ответственность и тюремный срок.

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