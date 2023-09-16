В подмосковной деревне найден скелет, облаченный лишь в трусы

В деревне Зайцево в Одинцовском округе Подмосковья был обнаружен скелет мужчины в черных трусах.

Как пишет РЕН ТВ, в полицию поступил звонок от 50-летнего мужчины, обнаружившего странную находку. Скелет располагался в лесополосе, всего в 300 метрах от дома.

Вероятно, останки принадлежат мужчине. На нем были лишь черные трусы. Предварительно, смерть неизвестного могла произойти не менее года назад.

Останки были отданы на экспертизу, а в МВД начали проверку после находки скелета. Пока не удалось установить личность погибшего и причину его смерти.

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