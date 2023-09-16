16:13, 16 сентября 2023
1 мин.
В подмосковной деревне найден скелет, облаченный лишь в трусы
В Подмосковье нашли скелет в черных трусах в 300 метрах от дома.
В деревне Зайцево в Одинцовском округе Подмосковья был обнаружен скелет мужчины в черных трусах.
Как пишет РЕН ТВ, в полицию поступил звонок от 50-летнего мужчины, обнаружившего странную находку. Скелет располагался в лесополосе, всего в 300 метрах от дома.
Вероятно, останки принадлежат мужчине. На нем были лишь черные трусы. Предварительно, смерть неизвестного могла произойти не менее года назад.
Останки были отданы на экспертизу, а в МВД начали проверку после находки скелета. Пока не удалось установить личность погибшего и причину его смерти.
Ранее мы писали, что москвичка решила пропиарить мужа, сделать из него второго Николая Баскова и лишилась денег.