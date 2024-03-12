Упавший турник проломил голову российскому дошкольнику

В Москве на голову пятилетнего мальчика рухнул турник. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло накануне на улице Софьи Ковалевской. Дошкольник играл на площадке рядом с домом, когда на него упали конструкции гимнастического снаряда. Ребенка доставили в больницу, где медики зафиксировали у него сотрясение мозга, открытую черепно-мозговую травму и рану головы.

Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее мы писали, что в Саратове на семилетнюю девочку осыпалась стеклянная дверь в аквапарке. В результате инцидента несовершеннолетняя получила множественные раны плеча и ноги.

Также стало известно, что в Воронеже 12-летний школьник надышался газом из баллона и скончался.