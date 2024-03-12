Россиянин с топором ворвался в больницу и потребовал излечить его от алкоголизма

В Воронежской области 30-летний местный житель с топором ворвался в больницу и потребовал излечить его от алкоголизма. Об этом пишет Telegram-канал «Вести Воронеж».

По информации источника, неадекватный россиянин проник с инструментом в приемное отделение Калачеевской районной больницы. Он стал угрожать расправой и требовать ввести ему инъекцию от алкоголизма.

На место оперативно прибыли правоохранители, которые задержали буйного пациента. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

Информация о пострадавших в результате ЧП отсутствует. Другие подробности произошедшего также пока неизвестны.

Ранее стало известно, что в Псковской области подросток облил бензином и поджег собутыльника матери. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Также сообщалось, что в Москве школьника избили до сотрясения мозга на катке из-за выдуманной причины.