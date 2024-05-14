Водитель «Газели» подобрал чужой кошелек на МКАД и попал под статью о краже

Правоохранители задержали мужчину, который присвоил себе найденный на МКАД кошелек с наличными деньгами и банковскими картами. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

25-летний водитель трицикла потерял крупную денежную сумму на МКАД: на 63-м километре дороги у байкера выпало портмоне. Это увидел другой водитель, который остановил свою «Газель» и решил подобрать чужой кошелек. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В портмоне находились документы, банковские карты и наличные в рублях и иностранной валюте. Общий материальный ущерб достиг отметки в 400 тысяч рублей. Подозреваемый в краже вскоре был задержан, им оказался 49-летний ранее судимый мужчина. Деньги к моменту задержания он успел потратить.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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