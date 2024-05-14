После случившегося ее забрали медики: девушка сожгла квартиру ради изгнания демонов

Полиция разбирается в обстоятельствах пожара, который произошел в подмосковных Люберцах. Квартиру в жилом доме подожгла девушка, которая увидела демонов, передает 360.ru.

Пожар вспыхнул в «ЖК Люберецкий». На первом этаже одного из домов загорелась квартира. Журналисты пообщались с очевидцами инцидента и выяснили, что к случившемся причастна некая девушка, которая видела демонов.

Так, по слова свидетелей, по этому адресу уже проходил вызов. Днем сотрудники экстренных служб приезжали к девушке из ЖК, отличающейся странным поведением. Она говорила, что хочет изгнать демонов из жилища.

После пожара хозяйку квартиры забрали. В результате возгорания пострадал только ее кот — питомца пришлось откачивать.

Ранее под Анапой ребенок-инвалид погиб в горящем двухэтажном доме. В нем проживала семья с 13 детьми.