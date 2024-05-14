В Подмосковье младенец задохнулся, проглотив пуговицу

11-месячная девочка проглотила металлическую пуговицу в подмосковном Зеленограде. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, девочка, ползая по квартире без присмотра родителей и старших братьев и сестер, обнаружила на полу металлическую пуговицу. Младенец некоторое время изучал незнакомый предмет, после чего решил взять его в рот и случайно проглотил. Малышку начало тошнить, она громко заплакала.

Испугавшись за девочку, мать и отец собрали вещи и на автомобиле отправились в ближайшую детскую больницу. Параллельно малышке становилось все хуже, она стала задыхаться. Пациентка скончалась от удушья в приемном отделении больницы. Мать и отец погибшей являются уроженцами Таджикистана, имеют российское гражданство.

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