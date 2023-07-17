Водил на занятия и не только: пенсионера задержали по подозрению в растлении семилетней внучки

В Челябинской области пенсионера подозревают в растлении семилетней внучки. Все произошло в городе Сим. Полицейские задержали мужчину. Об этом сообщается на сайте Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным портала, мужчина водил внучку на занятия в различные секции. Но по пути он заводил ее в один из домов, в котором совершал свои поступки. На данный момент подозреваемый мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Подчеркивается, что такие действия продолжались в период с сентября 2021 года по май 2022 года. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее мы писали о том, что в Ленобласти 75-летний пенсионер показал гениталии проходящей мимо его дома школьнице. Узнав об этом, сотрудники правоохранительных органов незамедлительно отреагировали и установили личность пенсионера. Известно, что ранее он был неоднократно судим за хулиганство.

Еще один случай произошел в Челябинске. Там пенсионер домогался школьника на берегу реки. По данным источника, пожилой житель совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего гражданина 2011 года рождения. На данный момент злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ. Пенсионер может провести за решеткой от 12 до 20 лет.