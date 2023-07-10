Пенсионер из Челябинска домогался 12-летнего школьника на берегу реки и попал в изолятор

В Челябинской области пенсионер домогался 12-летнего школьника на берегу реки Большой Кизил. Мужчину уже задержали. Об этом сообщается на сайте Ura.ru.

По данным источника, пожилой житель совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего гражданина 2011 года рождения.

На данный момент злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ. Пенсионер может провести за решеткой от 12 до 20 лет.

Похожая история произошла в Екатеринбурге. Там обвиненный в педофилии репетитор знакомился с жертвами в библиотеке, где изучал книги по педагогике для написания собственного пособия по воспитанию детей. Сотрудник библиотеки сообщил, что подозреваемый не общался со сверстниками: он предпочитал компанию детей или пенсионеров.

Ранее мы также писали о том, как в Тульской области до смерти забили мужчину, которого школьница обвинила в изнасиловании. Девочка пожаловалась на знакомого своим друзьям во время отдыха. Мужчины решили отомстить и вывезли его в лес, где совершили самосуд.