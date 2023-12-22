Во Владивостоке девушка нашла мертвым приехавшего в гости 16-летнего товарища

Во Владивостоке сотрудники полиции устанавливают детали смерти 16-летнего юноши. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, молодой человек приехал в гости к своей подруге 15 декабря. Через неделю россиянка вернулась домой, однако никто не открыл дверь. Тогда девушка обратилась к специалистам, которые вскрыли дверь в жилище. Внутри квартиры был найден труп юноши. Около тела также были обнаружены и изъяты два газовых баллончика.

В настоящий момент точная причина смерти подростка неизвестна, тело направлено на судмедэкспертизу. Сейчас по факту произошедшего организована проверка.

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