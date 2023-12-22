Надышался газом в ванной: мужчина умер из-за неправильной установки системы вентиляции в кафе

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели 32-летнего мужчины в Волгограде. Он, по предварительным данным, надышался угарным газом, который шел из вентиляции кафе, передает пресс-служба СК СР по Волгоградской области.

Мужчина приехал в город из Московской области и снял квартиру. За стеной ванной комнаты находилось кафе. В заведении была оборудована мощная вентиляция, которая при этом была неправильно спроектирована. В итоге угарный газ поступал из кафе в квартиру мужчины. А в один из дней его труп обнаружили в ванной комнате. По предварительным данным, причиной его смерти стал как раз таки угарный газ.

Теперь обстоятельства трагичного случая устанавливают правоохранители. Они возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшим смерть по неосторожности.

Ранее в Нижегородской области трое местных жителей отравились угарным газом. Пострадавшими оказались члены одной семьи.