Россиянин проломил голову 11-летнему мальчику на горке

В Уфе местный житель проломил голову на горке 11-летнему мальчику, обидевшему его сына. Об этом пишет портал Ufa1.ru со ссылкой на мать пострадавшего.

Уточняется, что ребенок находился на горке в компании сверстников. Неожиданно туда пришел взрослый со своим сыном. Последний один раз скатился, после чего пожаловался отцу на детей.

Как призналась уфимка, сразу после этого мужчина подошел к ее сыну и несколько раз его кинул. Мальчик сообщил об инциденте из-за испорченной куртки, однако вскоре почувствовал недомогание.

Школьника доставили в больницу, он пролежал там около недели. Медики диагностировали у него сотрясение мозга.

Мать несовершеннолетнего написала заявление в полицию. В настоящий момент правоохранители разыскивают нападавшего.

Ранее сообщалось, что в Омской области 51-летний местный житель из ревности облил супругу бензином и поджег. Врачам не удалось спасти женщину.

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