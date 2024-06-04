Внука бывшего президента Татарстана оштрафовали из-за тонировки. Об этом сообщает 78.ru.

4 июня полицейские в Санкт-Петербурге остановили автомобиль Rolls-Royce, в котором находился внук бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева — Тимур Шаймиев.

Инспекторы ГИБДД обратили внимание на недопустимый светопропуск передних стёкол — согласно закону, тонированные стекла должны пропускать 70% света, тогда как у машины внука бывшего президента Татарстана этот показатель составлял лишь 12%.

Сообщается, что водителя отпустили со штрафом в 500 рублей.

Ранее мы писали о том, что в Москве мужчина открыл стрельбу из винтовки из окна жилого дома. Стрелок целился в пассажиров автобуса и посетителей дерматологической клиники. Сообщается, что несколько человек пострадали.

Мы также писали о случае, когда в Москве пятилетний мальчик на детском автомобиле стал виновником ДТП с пострадавшими.