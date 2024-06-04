Мужчина открыл стрельбу из винтовки в московском районе: есть пострадавшие

Мужчина открыл стрельбу из винтовки на Костромской улице в Москве. По сообщению 360.ru, есть пострадавшие.

По данным источника, пострадали люди, находившиеся в помещении дерматологической клиники. Они получили травмы.

«Одного парня ранили в голову и попали по девушке. Никого не выпускают», — говорится в сообщении.

В беседе с журналистами источник уточнил, что стрелок находится в доме № 6 и стреляет из винтовки из окна. Здание оцеплено.

По имеющейся информации, повреждения были нанесены и рейсовому автобусу. На данный момент он стоит с разбитым стеклом на остановке.

Как сообщает издание Mash, все происходит в столичном районе Бибирево. Со слов очевидцев, неизвестный открыл огонь по общественному транспорту из окна многоэтажки.

Ранее мы писали о том, что в Москве пятилетний мальчик на детском автомобиле устроил ДТП с пострадавшими. Несчастный случай произошел в Воронцовском парке, расположенном на Юго-Западе Москвы.

Также стало известно о том, что в Татарстане подростки избили и поставили на колено безногого участника СВО.