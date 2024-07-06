Внук композитора Дмитрия Шостаковича попал в больницу после падения в ванной. Об этом сообщает mk.ru.

Дмитрий Шостакович-младший является внуком известного советского композитора. 62-летний наследник 4 июля попал в больницу после того, как упал в ванной у себя дома.

Сообщается, что Шостакович получил серьезный вывих эндопротеза. Причем эта травма настигла его уже в третий раз, протез мужчине поставили год назад.

В итоге медики приняли решение госпитализировать Дмитрия в больницу — уже 5 июля его отправили домой.

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