Внук композитора Дмитрия Шостаковича попал в больницу после падения в ванной
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Внук композитора Дмитрия Шостаковича попал в больницу после падения в ванной. Об этом сообщает mk.ru.
Дмитрий Шостакович-младший является внуком известного советского композитора. 62-летний наследник 4 июля попал в больницу после того, как упал в ванной у себя дома.
Сообщается, что Шостакович получил серьезный вывих эндопротеза. Причем эта травма настигла его уже в третий раз, протез мужчине поставили год назад.
В итоге медики приняли решение госпитализировать Дмитрия в больницу — уже 5 июля его отправили домой.
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