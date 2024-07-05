«Это мой новый желудок»: Отар Кушанашвили заявил, что врачи продлили курс лечения

Ведущий Отар Кушанашвили 5 июля записал видео, лежа под капельницами в больнице. Он рассказал о новом желудке и завил, что врачи продлили курс лечения.

Шоумен сообщил, что встал в 6 утра и начал день с «капалки» в больничном коридоре. Он признался: дожил до дня, когда об алкоголе стал думать с отвращением. Ведущий выразил надежду на то, что после соблюдения всех предписаний сможет закрыться дома от публики, пока не приведет себя в порядок.

Когда Кушанашвили записывал видео, раздался звук бульканья катетера. На это ведущий сказал, что это его «новый желудок» хочет еды.

Позже Отар выложил еще один ролик. Он сказал: «Во избежание кривотолков сообщаю, что после серьезного разговора с красногорскими эскулапами, работу которых я очень ценю, курс лечения продлен на неделю. Будем разбираться до самого конца». Видео опубликованы в Telegram-канале «Каково?!»

Ранее 5 июля появилась информация о том, что Кушанашвили переведут в онкоцентр Блохина. Там его будет контролировать главный окнолог Минздрава.