«Не беси меня»: Кудрявцева пригрозила вышедшему на связь из больницы Кушанашвили

Лера Кудрявцева попросила госпитализированного Отара Кушанашвили не бесить ее. Телеведущая обратилась к журналисту в соцсети.

Летом 2024 года стало известно о госпитализации Отара. По данным СМИ, журналист перенес операции и готовится к новым хирургическим вмешательствам по удалению злокачественной опухоли. Отар не комментирует заявления СМИ. Вместо этого Кушанашвили вышел на связь из больницы и заявил, что не жалуется на свою судьбу.

«С 5 утра я был в палате не более семи минут: процедуры. Даже не вздумайте помыслить, что я жалуюсь. Значит, таков мой жребий. Кругом полно девушек, плакать я не могу», — написал Отар.

Лера Кудрявцева отреагировала на публикацию журналиста и пожелала ему выздоровления. Также знаменитость пригрозила другу и попросила ее не бесить.

«Отарище! Скорее поправляйся! Не беси меня», — высказалась знаменитость.

Ранее 54-летний журналист Отар Кушанашвили показал фото под капельницей из больницы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актрису Чулпан Хаматову уволили из Рижского театра из-за незнания латышского.