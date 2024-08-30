Внук известной московской художницы попал в больницу с ножевыми ранениями

В Москве с ножевыми ранениями госпитализировали внука известной художницы Натальи Нестеровой. 20-летний юноша получил травмы в центре столицы накануне вечером.

Парень получил травму, когда находился в квартире знакомой на Международной улице. Теперь полиции предстоит выяснить, был ли это несчастный случай или намеренное нападение, пишет mk.ru.

У молодого человека зафиксированы резаные раны рук и плеч — его доставили в больницу.

Пострадавший — внук известной художницы Натальи Нестеровой. Его отец также является известным галеристом.

Ранее актера Романа Мадянова экстренно госпитализировали из-за проблем с тазобедренным суставом — у него диагностировали коксартроз. При несвоевременном лечении болезнь может привести к полной инвалидности.

Также мы писали, что в Москве таксист напал на пассажира и вонзил нож ему в грудь во время поездки. Подробнее читайте здесь.