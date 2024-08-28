Новый диагноз: больной раком актер Роман Мадянов попал в больницу и был прооперирован

Актера Романа Мадянова экстренно госпитализировали из-за проблем с тазобедренным суставом — у него диагностировали коксартроз. При несвоевременном лечении болезнь может привести к полной инвалидности.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, 62-летнего Мадянова прооперировали и сделали частичное протезирование сустава. Сейчас он восстанавливается дома после хирургического вмешательства.

27 августа Мадянов должен был играть в спектакле «Любимая женщина Дон Жуана» во Дворце на Яузе, однако ему пришлось срочно искать замену.

Кроме того, Мадянов проходит курсы противоопухолевой терапии. Напомним, что у него обнаружили злокачественное новообразование в верхней доли бронхов и легкого.

Роман Мадянов советский и российский актер, четырехкратный обладатель премии «Ника», лауреат премии «Золотой орел» за фильмы «12» и «Левиафан». Прославился благодаря ролям в картинах «Солдаты», «Совершеннолетние», «СуперБобровы», «По щучьему велению» и других.

Ранее стало известно, что еще весной Роман Мадянов отменил спектакли со своим участием до конца лета.