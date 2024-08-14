В Москве таксист напал на пассажира и вонзил нож ему в грудь во время поездки

В Москве водитель такси напал на пассажира во время поездки. Он вонзил нож ему в грудь. Об этом стало известно источнику РЕН ТВ.

Собеседник СМИ рассказал, что 28-летний мужчина пострадал вечером 12 августа в Конькове. При выполнении заказа таксист неожиданно достал складной нож и ранил им пассажира. Причина, по которой он решил совершить нападение, не уточняется.

После случившегося мужчину на скорой доставили в больницу. На данный момент врачи борются за его жизнь. Информации о его состоянии нет.

Водителя задержали по горячим следам. Им оказался 45-летний мужчина. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку произошедшего. Детали выясняются.

Ранее в Свердловской области 12-летний школьник оказался в больнице на грани инсульта после того, как выпил энергетик. У него перекосило лицо и онемела половина туловища.

Также недавно американец-нелегал устроил дебош в московском отеле, а после избил сотрудника полиции.