Вломился к ней в сарай: в Ленобласти мужчина пытался изнасиловать 65-летнюю женщину

В Ленобласти в поселке Кикерино мужчина избил пенсионерку после неудачной попытки изнасилования. Об этом сообщается на сайте 78.ru.

Пострадавшая заявила, что нападавший вломился к ней в сарай, схватил кусок стекла и стал угрожать изнасилованием. Женщина сумела его оттолкнуть и стала звать на помощь.

«Тогда нападавший несколько раз ударил ее поленом по голове и скрылся», – отмечается в сообщении.

В результате жертва получила перелом лучезапястного сустава и ушибы. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в тот же день по горячим следам. Злоумышленником оказался 34-летний безработный мужчина, ранее он уже был судим. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 54-летнего мужчину после изнасилования 10-летней девочки в подъезде. Преступление россиянина попало на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении.

Еще один случай произошел в Якутске. Врач-педиатр забрал из дома и изнасиловал 9-летнюю девочку. Маленькая девочка почувствовала себя плохо. Бабушка быстро отреагировала на состояние внучки и вызвала доктора на дом.