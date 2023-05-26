В Москве задержали 54-летнего мужчину после изнасилования 10-летней девочки в подъезде

В Москве 25 мая мужчина напал на ребенка в подъезде дома на улице Теплый Стан. 54-летний гражданин пристал к 10-летней девочке и изнасиловал ее. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Преступление россиянина попало на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении. Сотрудники правоохранительных органов после того, как о случившемся стало известно, стали разбираться в деле и разыскивать предполагаемого педофила. Найти его не составило большого труда.

По сообщению старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, мужчину удалось оперативно задержать благодаря слаженной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней».

Ранее в Якутске врач-педиатр забрал маленького ребенка «в больницу» и изнасиловал. Отмечалось, что медик сказал семье девочки, что ей требуется госпитализация, но вместо того, чтобы отвезти ее за помощью, он отравился вместе с ней к себе домой и там совершил преступление.