Врач-педиатр забрал из дома и изнасиловал 9-летнюю девочку

Ужасающий случай произошел в Якутске. Маленькая девочка почувствовала себя плохо. Бабушка быстро отреагировала на состояние внучки и вызвала доктора на дом.

На вызов приехал 42-летний заместитель главного врача больницы. После осмотра мужчина убедительно дал понять пенсионерке о необходимости отвезти ребенка в больницу. Только педиатр-педофил не довез девочку в лечебное учреждение, а привёл к себе домой и изнасиловал больное дитя.

Доктор запугал малолетнюю потерпевшую наказанием, если она попытается рассказать о его действиях. Но родители узнали о случившимся. Педофила задержали правоохранительные органы республики. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 132 ч.5 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Как сообщает РЕН ТВ, врач ранее уже был судим на насилие, что не помешало ему устроится в детскую больницу.